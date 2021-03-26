Силовики задержали в Чирчике поддельного президента Узбекистана

Чирчик, 26 марта. Местный житель стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. В МВД Узбекистана считают, что он совершал преступление, прикрываясь фальшивым аккаунтом президента.

По данным следствия, 39-летний мужчина зарегистрировал в Facebook якобы страницу национального лидера Шавката Мирзиеева. Фигурант подчеркивал, что сам якобы руководит администрацией главы государства. Намекая на якобы доступ к первому лицу, он предлагал людям за деньги помочь с решением проблем.

Профиль его «возможностей» был широким: от выделения жилья до кредитов в банке. Услуги злоумышленника обходились иногда в полтора миллиона сумов. Вознаграждение поступало на карточку подозреваемого.

У задержанного обнаружен телефон, которые содержит информацию о незаконной деятельности фигуранта.

В Саратовской области пенсионерка и ее дочь лишились 700 тыс. рублей по вине афериста. Злоумышленник предложил женщине вложиться в криптовалюту, сообщал ФАН.