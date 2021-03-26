Назван новый ведущий восьмого сезона «Холостяка» с Тимати

Москва, 26 марта. Телеканал ТНТ назвал имя нового ведущего восьмого сезона шоу «Холостяк» с рэпером Тимати. Освободившееся место занял комик и актер Михаил Белянин.

Предыдущий ведущий популярного телепроекта Никита Добрынин заболел коронавирусом. Он в свое время пришел на место Дмитрия Кохно, который тоже подхватил инфекцию.

Третьим по счету ведущим стал Белянин, известный зрителям по передаче «Новое утро». Он появится в воскресном выпуске проекта и объявит о еще одном изменении правил шоу, уточнили в пресс-службе ТНТ.

Представители канала добавили, что претендентки на сердце Тимати положительно восприняли приход Белянина в проект. Ведущий быстро «влился» в коллектив, в том числе благодаря своему чувству юмора.

По словам ведущего, предложение поучаствовать в «Холостяке» ему сделали во время съемок «Нового утра».

«Естественно, я согласился, и уже вечером мне пришло сообщение: «Собирай чемодан!»» – вспомнил он.

Экс-участник скандальной телестройки «Дом-2», шоумен Рустам Солнцев ранее предположил, сколько создатели шоу заплатили рэперу Тимати за участие в проекте. По его словам, речь может идти о сумме в 10 миллионов рублей.