Пекин, 26 марта. Россия может перехватить преимущество у США в воздушном бою благодаря передовой авиационной разработке, информирует китайское издание Sohu.

Новейший бомбардировщик-невидимка ПАК ДА, разрабатываемый российскими конструкторами, значительно превзойдет американский B-2 Spirit по летным характеристикам и боевым возможностям, убеждены аналитики Sohu. Однако США также готовят кое-что новое в ответ: очевидно, что воздушное соперничество между двумя великими военными державами будет продолжаться, передает «ПолитРоссия» в эксклюзивном пересказе статьи.

По мнению китайских экспертов, в ближайшем будущем Россия может перехватить преимущество США в воздухе. Близится к завершению работа над новейшим бомбардировщиком ПАК ДА, который, по словам источника в российском ОПК, сможет легко преодолевать рубежи ПВО НАТО, оставаясь незамеченным для систем Альянса.

Ожидается, что ПАК ДА оставит позади своего соперника из США – B-2 Spirit.

Однако нельзя забывать об американской новинке: ВВС США с нетерпением ждут появления в своих рядах бомбардировщиков-невидимок нового поколения – футуристических самолетов B-21, которые со временем придут на смену B-2. Ожидается, что новые бомбардировщики значительно улучшат атакующий потенциал американского воздушного флота, так же как ПАК ДА будет иметь большое значение для ВКС России.

Ранее обозреватели американского издания Military Watch объяснили, почему успех России с внедрением систем искусственного интеллекта в истребители МиГ-35 не дает покоя США.