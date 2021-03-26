Крупный пожар бушует на территории цеха по производству окон в Махачкале

Махачкала, 26 марта. Огонь распространился на территории цеха по производству пластиковых изделий, находящегося на Железнодорожной улице. К месту происшествия выдвинулись спасатели.

Пламя охватило более 500 квадратных метров. На месте возгорания работают пожарные отряды по второму рангу сложности, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Информация о погибших и пострадавших пока не поступала. Причину ЧП в ближайшее время предстоит установить экспертам. Подробности чрезвычайного происшествия выясняются.

Случайные очевидцы пожара спасли из огня двух маленьких детей под Новосибирском, сообщал ФАН.