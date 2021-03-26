Разыскиваемый за убийство мальчика под Зеленоградом состоит на учете в психдиспансере

Зеленоград, 26 марта. Подозреваемый в убийстве 14-летнего подростка мужчина был ранее судим и состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Как стало известно ФАН, он зарезал мальчика у себя в квартире в поселке Голубое Солнечногорского района, расположенном недалеко от Зеленограда.

По предварительной информации правоохранителей, ребенок в минувший четверг не вернулся домой из школы. Родители забили тревогу и сообщили об исчезновении сына стражам порядка. Те выяснили, что мальчика в последний раз видели на автобусной остановке в Зеленограде в сопровождении мужчины и что по данным телефонного трекера они уехали в Голубое.

26 марта в дежурную часть полиции поступило сообщение о смерти разыскиваемого. Тело пропавшего подростка нашли в квартире местного жителя.

Стражи порядка распространили ориентировку на предполагаемого убийцу. В Московской области по данному факту полицейскими включен план «Перехват», однако пока он не принес желаемых результатов.

«Подозреваемый в убийстве 14-летнего школьника работает в Москве в фирме, которая занимается благоустройством улиц. Мужчина ранее судим по статье 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти». По оперативной информации, он состоит на учете в местном психоневрологическом диспансере с диагнозом шизофрения», — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах.

Сыщики уверены, что долго подозреваемый не сможет находиться в бегах и что его поимка не займет много времени.