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Полпред президента РФ Комаров оценил работу онкологической службы Кировской области

Полпред президента РФ Комаров оценил работу онкологической службы Кировской области

Киров, 26 марта. Первый зампред правительства области Дмитрий Курдюмов рассказал полпреду президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорю Комарову о работе онкологической службы региона.

Вместе с губернатором области Игорем Васильевым Курдюмов и Комаров посетили Центр онкологии и медицинской радиологии. Специалисты продемонстрировали гостям работу отделений рентгенодиагностики и радиотерапии, а также клинико-диагностической лаборатории и централизованного патоморфологического отделения. Курдюмов сообщил о переоснащении учреждения.

«За 2 года было приобретено и введено в эксплуатацию 118 единиц высокотехнологичного оборудования на общую сумму более 900 млн рублей. В 2021 году Центр онкологии продолжает свое переоснащение, в планах поступление еще 5 единиц оборудования на сумму более 200 млн рублей», — сказал он.

Комарову также рассказали об организации работы в медицинской информационной системе, где собрана вся необходимая информация о состоянии здоровья пациентов, пишет «Кировская правда». Сегодня в нее внедрен «искусственный интеллект», помогающий врачам первичного звена при постановке диагноза.

Ранее стало известно, что в Кировской области после прокурорской проверки приостановил работу реабилитационный центр для наркозависимых. Сотрудники прокуратуры и МЧС зафиксировали в учреждении, расположенном в поселке Сидоровка, ряд нарушений.

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