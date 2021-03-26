Полпред президента РФ Комаров оценил работу онкологической службы Кировской области

Киров, 26 марта. Первый зампред правительства области Дмитрий Курдюмов рассказал полпреду президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорю Комарову о работе онкологической службы региона.

Вместе с губернатором области Игорем Васильевым Курдюмов и Комаров посетили Центр онкологии и медицинской радиологии. Специалисты продемонстрировали гостям работу отделений рентгенодиагностики и радиотерапии, а также клинико-диагностической лаборатории и централизованного патоморфологического отделения. Курдюмов сообщил о переоснащении учреждения.

«За 2 года было приобретено и введено в эксплуатацию 118 единиц высокотехнологичного оборудования на общую сумму более 900 млн рублей. В 2021 году Центр онкологии продолжает свое переоснащение, в планах поступление еще 5 единиц оборудования на сумму более 200 млн рублей», — сказал он.

Комарову также рассказали об организации работы в медицинской информационной системе, где собрана вся необходимая информация о состоянии здоровья пациентов, пишет «Кировская правда». Сегодня в нее внедрен «искусственный интеллект», помогающий врачам первичного звена при постановке диагноза.

Ранее стало известно, что в Кировской области после прокурорской проверки приостановил работу реабилитационный центр для наркозависимых. Сотрудники прокуратуры и МЧС зафиксировали в учреждении, расположенном в поселке Сидоровка, ряд нарушений.