Венесуэла начнет новое расследование против Гуайдо, Мадуро одобрил кубинскую вакцину

Штат Карабобо может потерять 20 тыс. тонн сахарного тростника из-за отсутствия топлива, Венесуэла одобрила кубинскую вакцину Abdala, вице-президент Делси Родригес требует провести новое расследование в отношении Хуана Гуйадо. Об этих и других событиях Венесуэлы читайте в дайджесте международной редакции Федерального агентства новостей.

Западная Венесуэла

Погибшие в бою с колумбийскими группировками

Двое неизвестных погибли в результате столкновения между армией Венесуэлы и боевиками из колумбийской группировки «Объединенные силы самообороны» (AUC) в четверг, 25 марта. Инцидент произошел в штате Тачира, сообщает газета Los Andes. Армия конфисковала оружие, средства связи, взрывчатку и боеприпасы, которые планировалось использовать для терактов против воинских частей Венесуэлы.

#25Mar #Apure @RCamachoVzla: En estos momentos se mantienen 8 puntos de combate en la zona de la Victoria entre elementos del 10 frente de la FARC y miembros de la FANB y el FAES. Pobladores reportan fuertes enfrentamientos pic.twitter.com/RrfI5W34NG — Reporte Ya (@ReporteYa) March 25, 2021

Местные СМИ пишут, что инцидент связан с конфликтом в другом венесуэльском штате — Апуре, где идет противостояние боливарианской армии с радикальной фракцией «Революционных вооруженных сил Колумбии» (FARC). Из-за сложившейся ситуации родные дома покинули сотни венесуэльских семей и бежали на территорию Колумбии.

Обрушение дома из-за проливных дождей

Один из домов города Уренья, штат Тачира, обрушился из-за проливных дождей. Глава города Генри Забала сообщил об обвале стены и крыши здания.

Чиновник добавил, что жившая в доме семья не пострадала — в момент обрушения людей в доме не было. В Службе гражданской защиты муниципалитета уточнили, что ведется мониторинг реки Тачира, однако уровень воды в ней не превышает норму, несмотря на обильные осадки в штате.

Центральная Венесуэла

Мужчину убили в общественном транспорте

Неизвестные преступники убили мужчину в районе Антимано в Каракасе. Об этом сообщили источники в Twitter. По словам очевидцев, неизвестные зашли в автобус и начали грабить пассажиров. Прежде, чем выйти из общественного транспорта, преступники несколько раз выстрелили в мужчину.

#Caracas en horas de la tarde fue asesinado un hombre dentro de una unidad de transporte público en la autopista, altura Dist. Antimano, la víctima fue identificada como David Manuel Cerrada Bernal (25A). Según el conductor de la unidad de transporte, unos antisociales los pic.twitter.com/rxbNjLrDuu — Roman Camacho (@RCamachoVzla) March 25, 2021

По данным источников, основной версией нападения считается ограбление. Не исключается, что между погибшим и нападавшими были личные счеты.

Экономический ущерб из-за отсутствия топлива

Штат Карабобо может потерять 20 тыс. тонн сахарного тростника из-за отсутствия топлива для его перевозки на завод Эль-Памар. Об этом сообщил директор Федерации ассоциаций производителей сахарного тростника Венесуэлы Эухенио Родригес.

#26Mar | Por falta de combustible: se podrían perder 20 mil toneladas de caña de azúcar en Carabobo https://t.co/bH8Ygqe8x9 — El Nacional (@ElNacionalWeb) March 26, 2021

Родригес уточнил, что речь идет о топливе для комбайнов и другой сельскохозяйственной техники, которая не работает, в результате чего урожай тростника гибнет на полях.

18 марта стало известно об остановке завода по производству сахара Эль-Пальмар в штате Арагуа. Предприятие является важной составляющей экономики Венесуэлы. Производимый Эль-Памаром сахар отправляют в США, Японию, Канаду.

Восточная Венесуэла

Жителей и пассажиров будут штрафовать за отсутствие маски

Прохожих без масок будут штрафовать в штате Сукре. Водители общественного транспорта, разрешающие пассажирам проезд без масок, также заплатят штраф, сообщает NTN24 со ссылкой на мэра муниципалитета Сукре-де-Миранда Хосе Авалоса.

«К сожалению, нам пришлось принять решительные меры. Мы будет штрафовать на 700 боливар граждан, которые неправильно используют маску, и на 1700 боливар водителей, которые позволяют людям, не имеющим такой защиты, входить в общественный транспорт», — сказал Авалос.

Transeúntes sin tapabocas serán multados con 700 UT en el municipio Sucrehttps://t.co/v7QCgLcIUv — NTN24 Venezuela (@NTN24ve) March 26, 2021

Острова и территориальные воды

Тело генерального комиссара нашли в его доме

Тело 56-летнего генерального комиссара Корпуса научных, уголовных и уголовных расследований (CICPC) Вильфредо Карраско Рекена нашли в его резиденции в Коста-Асуль в штате Нуэва-Эспарта. Жена погибшего заявила, что ее супруг совершил самоубийство, сообщает El Nacional.

Comisario del Cicpc se quitó la vida en su residencia https://t.co/QKrZREin3g — El Nacional (@ElNacionalWeb) March 26, 2021

Директор CICPC Дуглас Рико выразил соболезнования семье и близким комиссара. Подробности случившегося уточняются.

Политика

Вице-президент Делси Родригес обратилась к генеральному прокурору Тареку Уильяму Саабу с просьбой провести новое расследование в отношении Хуана Гуйадо. Родригес заявила, что оппозиционер «препятствует здоровью венесуэльцев», сообщает PDCTV INFO.

«Народу Венесуэлы был нанесен огромный ущерб в плане осуществления своего права на питание, здоровье, образование и жилище. Это право систематически нарушалось», — отмечает Родригес.

Delcy Rodríguez solicitó al MP investigar a @jguaido por el "robo" de los recursos del país ????| #Nacionales #DejenEntrarLasvacunas https://t.co/Q5nvgsbRXy — PDCTV.INFO (@Punto_deCorte) March 26, 2021

Гуайдо «украл ресурсы Республики ради дестабилизации страны», подчеркнула Делси Родригес.

Возглавляемая Гуйадо оппозиция не стала участвовать в парламентских выборах в ноябре 2020 года и не признала их итоги. 5 января 2021 года оппозиционер утратил статус председателя Национальной ассамблеи и возможность претендовать на пост «временного главы государства». В результате Совет министров ЕС заявил, что признает Хуана Гуайдо лишь в качестве «привилегированного переговорщика», что автоматически лишило его доступа к арестованным счетам Венесуэлы в европейских банках.

Гуманитарные вопросы

Венесуэла одобрила кубинскую вакцину Abdala

Венесуэла планирует прививать население от COVID-19 кубинской вакциной Abdala. Об этом заявил лидер Боливарианской республики Николас Мадуро.

«Мы работаем с китайской и российской вакцинами. Мы ищем другие препараты, которые безопасны и изучены органами здравоохранения Венесуэлы», — отметил Мадуро.

Иммунизация кубинской вакциной начнется в ближайшие месяцы. На данный момент на территории Кубы — ближайшего союзника Венесуэлы в Западном полушарии — проходят заключительные испытания трех собственных вакцин от коронавируса, в том числе Abdala.

Вакцинация венесуэльских учителей

Президент Венесуэлы сообщил также, что около 100 тыс. учителей по всей стране планируется привить китайской вакциной от коронавируса Sinopharm.

#26Mar | Régimen ratificó que clases presenciales no se retomarán hasta nuevo aviso https://t.co/haJdUwYaCP — El Nacional (@ElNacionalWeb) March 26, 2021

Уже со следующего месяца начнется массовая вакцинация населения. В приоритете — вакцинация людей старше 60 лет.

Пандемия коронавируса

Уровень заболеваемости COVID-19 в Венесуэле остается стабильно высоким по сравнению с предыдущими месяцами: вице-президент Родригес сообщила, что за сутки в стране подтверждено 850 новых случаев заболевания COVID-19. Скончались 11 граждан.

1/5 La Comisión Presidencial para la Prevención y Control del #COVID19 informa al pueblo Venezolano que en las últimas 24 horas se registró un total de 850 nuevos contagios en el territorio nacional (837 casos comunitarios y 13 importados). pic.twitter.com/Np48iYkQqI — Delcy Rodríguez (@drodriven2) March 26, 2021

Больше всего новых случаев фиксируется в столичном округе — 293, следом идут штаты Миранда (155), Боливар (73) и Яракуй (67).

С начала пандемии коронавируса в Венесуэле зарегистрировано 154 165 случаев заражения коронавирусной инфекцией, вылечились 142 909 венесуэльцев, умерло 1 532 человека.