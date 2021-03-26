Амбиции президента Ас-Сиси сделали Египет самым строящимся государством

Каир, 26 марта. Египетский бизнесмен Нагиб Савирис высоко оценил вклад президента Абдель Фаттаха ас-Сиси в развитие республики.

Предприниматель заявил, что с 2014 года политик осуществил «огромные и беспрецедентные» проекты на территории государства. В их число входит инновационная транспортная система, а также создание новой административной столицы Ведиан.

«Египет — самая большая строящаяся держава. Это результат амбиций Ас-Сиси», — утверждает Нагиб Савирис.

Бизнесмен подчеркнул, что за последние годы в республике увеличилось число богатых людей. Рост доходов связан с развитием системы инвестиций и партнерским использованием земель.

Савирис отметил прогресс в области здравоохранения. Правительство стабилизировало ситуацию с распространением коронавируса. Для борьбы с COVID-19 власти начали массовую вакцинацию граждан и зарегистрировали российский препарат «Спутник V».

«Египет хорошо справился с пандемией, люди выжили и выздоровели», — заключил он.

Каир вносит вклад в урегулирование конфликта, связанного с эксплуатацией Великой эфиопской плотины «Возрождение». Республика выступает против одностороннего заполнения дамбы Аддис-Абебой, так как оно может привести к засухе в странах, находящихся ниже по течению Нила.