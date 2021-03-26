Центробанк РФ понизил официальный курс доллара

Москва, 26 марта. Курсы доллара США и официальной валюты ЕС на выходные понижены, следует из данных Банка России.

Американская валюта ослабела на 41,65 копейки, достигнув 75,7576 рубля за доллар. Курс евро к российской валюте понижен на 41,65 копейки — до 89,2576 рубля за денежную единицу.

В начале недели российская валюта несколько ослабела к иностранным. На рубль влияют такие риски, как стоимость нефти, возможность введения новых санкций и нестабильность экономик развивающихся стран, заявил аналитик ГК «ФИНАМ» Андрей Маслов. Однако в долгосрочной перспективе нацвалюта может укрепиться благодаря сотрудничеству России и Китая. Это поможет снизить негативный эффект от ухудшения отношений с Западом.