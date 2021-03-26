Культуру Приморья помогут развивать специалисты из Белоруссии

Минск, 26 марта. Губернатор Приморья Андрей Кожемяко и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудили совместное развитие культурного кластера на острове Русский.

В рамках рабочей поездки в Белоруссию Кожемяко поделился с Лукашенко планами по развитию Дальневосточного федерального округа, пишет издание «Контингент». Так, согласно задумке, на острове Русский развернется огромный культурный кластер с музейно-театральными комплексами мирового значения. Кожемяко предложил принять участие в проекте более чем 2500 белорусским специалистам в области строительства. Белорусский лидер с воодушевлением встретил это приглашение.

Культурно-образовательный кластер займет центральные части Владивостока и острова Русский. В рамках реализации проекта планируется создание филиалов главных музеев России: Эрмитажа, Третьяковской галереи, Русского музея и Музея Востока. Также намечено появление отделений крупнейших художественных вузов страны: Российского государственного института сценических искусств, Московской государственной академии хореографии и Центральной музыкальной школы при консерватории имени П.И. Чайковского.

Ранее стало известно о синхронизации усилий российских Минтпромторга и Минвостока по совместному развитию ДФО. Соответствующее поручение было дано руководству министерств по итогам совещания с участием вице-премьера Юрия Борисова и полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.