Трамп заявил о непозволительном стиле переговоров США и Китая

Вашингтон, 26 марта. Представители Китая в ходе недавних переговоров общались с американской стороной в непозволительном стиле. Об этом 45-й президент США Дональд Трамп заявил журналистам.

Бывший лидер США отметил, что его представители в такой ситуации приняли бы решение покинуть встречу.

«Никто в таком стиле со мной никогда не говорил, если бы они такое сделали, я бы удвоил пошлины, хотя это, пожалуй, и так стоило сделать», — отметил Трамп.

Переговоры США и КНР на высоком уровне состоялись на прошлой неделе. Встреча началась с резких заявлений в сторону Пекина. Китайские представители дали развернутый ответ. Обсуждение продолжалось около часа вместо согласованных четырех минут.

Трамп ранее выразил сомнение в адекватности президента США Джо Байдена.