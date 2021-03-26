Муж Ксении Бородиной заявил о беременности телеведущей

Москва, 26 марта. Супруг популярной телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров сообщил о беременности жены. Для знаменитости это будет третий ребенок.

Последние несколько месяцев ходят слухи, что звезда скандального телепроекта «Дом-2» беременна. Но Бородина все время опровергла эти новости, в том числе публикую шутливые фото и видео на эту тему.

Омаров разместил на своей странице в Instagram новое фото. На снимке Омаров нежно обнимает жену, прижавшуюся к его плечу. Кадр был сделан в аэропорту на фоне самолетов.

«В 09:40 решили полететь на выходные куда нибудь. В 11:00 уже стояли в Шереметьево у окна и фоткались», — подписал снимок супруг Бородиной.

Поклонники были рады, что звезды поехали отдыхать. Но больше их привлек внимание внешний вид телеведущий. По мнению некоторых подписчиков, у Бородиной виден округлившийся живот. Один из пользователей напрямую спросил у Омарова, находится ли в положении звезда. На что супруг кратко ответил: «Да». Однако пользователи Сети считают, что таким образом супруг телеведущей пошутил.

Ксения Бородина замужем за Курбаном Омаровым с 2015 года. У знаменитости подрастает две дочери от предыдущих отношений. Первый ребенок Маруся появилась на свет в 2009 году, а вторая дочь Тея — в 2015.