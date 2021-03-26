Международный праздник День защиты Земли отмечается мировым сообществом 30 марта. Главная цель празднования — напомнить людям о необходимости беречь и сохранять наш общий дом — планету Земля, о том, как богат и разнообразен мир, как он нуждается в ответственном и разумном отношении. Вторая праздничная дата, очень близкая по своему смыслу ко Дню защиты Земли, — это Международный день Матери-Земли, закрепленный в календаре 22 апреля 2009 года резолюцией ООН и призванный привлечь внимание к вопросам экологии.

Когда появился праздник защиты планеты Земля?

Начиная со второй половины XIX века человечество семимильными шагами идет по дороге технического прогресса. За прошедшие 150 лет на Земле произошло открытий больше, чем за предыдущие 1500 лет. Были созданы всевозможные приспособления, облегчающие быт и сохраняющие здоровье людей. Почти не осталось неосвоенных пространств на планете: люди летают в космос и погружаются на дно океанов. Однако за всеми этими достижениями человечество как-то не заметило, что непродуманные последствия прогресса нанесли планете непоправимый урон. Во благо комфортной жизни человека расходуются ресурсы, которые достались нам в наследство от предков. В 70-х годах XX века экологи-активисты забили тревогу по поводу ухудшающегося состояния природных ресурсов и решили поставить мировое сообщество перед неприятным фактом: Земля находится в плачевном состоянии и нуждается в нашем участии и общей ответственности за ее сохранность. Прогресс остановить мы не сможем, но соблюдать баланс потребления — вполне в наших силах.

История Дня защиты Земли

Впервые День защиты Земли отмечался в Иордании в 1976 году. Дата возникновения этого праздника совпадает с началом печальных событий, развернувшихся на берегу реки Иордан 30 марта 1976 года. В этот день между двумя соседними государствами — Израилем и Иорданией — вспыхнули военные действия. Причиной конфликта стали спорные территории на границе двух стран. Этот спор не разрешен и к настоящему времени. Каждый год в этот день жители Иордании выходят на акции протеста, где выражают свое несогласие по поводу экспроприации их территории правительством Израиля. Но земля — это не только родина, но и плодородная почва, чистый воздух, прохладная тень деревьев, поэтому для мирового сообщества 30 марта — это еще и день, когда можно выстроить диалог с представителями разных стран и континентов с целью поддержать и сохранить общемировые природные богатства.

Кто отмечает праздник?

День защиты Земли празднуется активными и неравнодушными гражданами всего мира. В авангарде и приоритете, безусловно, стоят экологи и природоохранные организации. Именно с этими людьми и сообществами, главная миссия которых — обратить внимание на проблемы сохранения Земли как можно большего количества людей, прежде всего ассоциируется этот праздник. Неспроста он носит статус международного: каждый житель Земли может и должен стать участником всевозможных акций в защиту нашего общего большого дома — прекрасной зеленой планеты.

Традиции праздника

Эстафету мероприятий, направленных на привлечение внимания к сохранению природных ресурсов, сегодня поддерживают все развитые страны мира. Это выражается прежде всего в различных экологических акциях и манифестах. Популяризации праздника способствуют также средства массовой информации и социальные сети. Экологические активисты используют все доступные информационные каналы для того, чтобы агитировать граждан принять участие в праздничных мероприятиях. В аудиториях вузов и исследовательских институтов проводят открытые лекции и тематические семинары. Эксперты по экологическим вопросам собираются на научные конференции для презентаций и докладов с целью расширить опыт, обсудить решения экологических проблем.

Большой бизнес также не должен скрывать, как реализуются те или иные стратегии, сколько природных мощностей задействовано в каждой бизнес-цепочке. Только достоверная информация поможет представителям природоохранных организаций, стоящих на страже экологической обстановки, воссоздать реальную картину происходящего в мире и сделать соответствующие выводы.

Молодые активисты организуют в этот день марши, где призывают прекратить потребительски относится к окружающей среде. А иногда День защиты Земли совпадает с «Часом Земли» — акцией, которую в свое время предложил к проведению Всемирный фонд дикой природы. Это очень трогательное мероприятие, в котором могут принять участие все жители Земли. В 20:30 на 60 минут отключается освещение и иллюминация общественных зданий, улиц и мостов. Таким образом участники акции показывают, что они присоединились к общемировому марафону и обеспокоены состоянием планеты. В России эта акция также проводится ежегодно, вы можете зарегистрироваться на сайте, пройти специальный тест и присоединиться к ней.