Суд в Узбекистане арестовал трех женщин за приготовление сумаляка в полуголом виде

Ургенч, 26 марта. Жительницы города предстали перед судом за приготовление праздничного блюда в полуголом виде. Трое из шести горожанок получили 15 суток ареста.

Остальные приговорены к штрафу в 1,2 миллиона сумов. Наличие детей стало для них смягчающим обстоятельством.

Поводом для судебного разбирательства стала публикация видеоролика в соцсетях. Жители Узбекистана были крайне возмущены тем, что женщины в нижнем белье готовили блюдо в честь праздника Навруз. Общественность требовала наказать их за поведение, которое противоречит принятым традициям.

Фигурантки признаны виновным в совершении мелкого хулиганства.

Навруз считается одним из самых древних праздников в мире. Его отмечают более чем в 12 государствах. По решению ЮНЕСКО, он считается нематериальным культурным наследием, сообщал ФАН.