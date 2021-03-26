Аналитик из США сравнил усиление НАТО на границе РФ с планом «Барбаросса»

Вашингтон, 26 марта. Североатлантический альянс, усиливая свое военное присутствие в Прибалтике, должен постоянно помнить об уроках Второй мировой войны, рассказал американский аналитик Рик Розофф.

Невзирая на карантинные меры из-за пандемии COVID-19, силами НАТО были проведены учения Baltic Trident («Балтийский трезубец»). В маневрах принимали участие истребители F-15 ВВС США, дислоцируемые на эстонской авиабазе, сообщил эксперт, которого цитирует издание «ПолитРоссия».

Американский аналитик особо подчеркнул одно историческое совпадение.

«Те факты, что сегодня немецкие самолеты находятся в непосредственной близости от Калининградской области (и ненамного дальше от Северной столицы России – Санкт-Петербурга, бывшего Ленинграда) и что Германия отвечает за дислокацию постоянной боевой группы НАТО в Литве, приобретают символичное значение по мере приближения восьмидесятилетия со дня начала реализации плана «Барбаросса» и вторжения фашистских войск в Советскую Россию в 1941 году», – отмечает Рик Розофф.

Американский аналитик добавил, что надобность в таком соседстве очень сомнительна: авиация ВКС РФ, которой противостоят все силы балтийской «крылатой полиции», осуществляет патрулирование исключительно над российской территорией – Калининградом.

Усиленная группировка сил НАТО на российской границе напоминает ситуацию 1941 года, уверен Рик Розофф.

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