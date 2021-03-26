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Шура отреагировал на предложение Малахова отказаться от московской прописки

Шура отреагировал на предложение Малахова отказаться от московской прописки

Москва, 26 марта. Музыкант Шура не собирается следовать примеру известного ведущего Андрея Малахова, который отказался от московской прописки.

Певец не планирует менять столичную прописку на новосибирскую. По его словам, ему с трудом удалось получить заветный документ.

«Я, например, очень долгое время жил без московской прописки, у меня даже просто прописки не было, потому что меня мать из квартиры в Новосибирске выписала. И вы правда думаете, что я готов отказаться от прописки в Москве сейчас? Да ни за что! Она мне с трудом досталась», — сказал артист в интервью «Вечерней Москве».

Шура считает, что человек, который ни в чем не нуждается и у него есть выбор, «идет на безумства и остальным пытается навязать это». Видимо, это был упрек в адрес Малахова.

Популярный телеведущий Андрей Малахов разместил на своей странице фотографию паспорта со страницей о прописке. Звезда ТВ сообщил, что теперь он прописан в родном городе — Апатиты (Мурманская область), По его мнению, наличие московской прописки — «не такая важная штука».

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