Кремль не намерен реагировать на обращение Навальной об освобождении блогера

Москва, 26 марта. Кремль не будет реагировать на обращение Юлии Навальной к властям РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Юлия Навальная попросила власти освободить осужденного блогера Алексея Навального, который пожаловался на состояние здоровья. Песков ответил, что Кремль не станет реагировать на это заявление.

«В условиях, когда этот гражданин является осужденным и заключенным в колонии, адресатом для таких обращений является ФСИН», — сказал Дмитрий Песков.

Ранее пресс-служба УФСИН уточняла, что состояние здоровья Навального удовлетворительное, о чем свидетельствуют результаты обследования.