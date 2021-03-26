Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Африка

Кенийские мошенники похищали деньги от лица первой леди страны

Кенийские мошенники похищали деньги от лица первой леди страны
Найроби, 26 марта. Группа мошенников воспользовалась именем первой леди Кении Маргарет Кеньятты для обмана граждан африканской страны.

В социальной сети Facebook появилась страница с именем супруги президента. Злоумышленники разместили там сообщение, в котором якобы Кеньятта предлагает 30 тыс. кенийских шиллингов (275 долларов США) владельцам бизнеса в рамках правительственной программы финансовой помощи Inua Jamii.

Чтобы получить безвозмездную выплату от первой леди и государства, требовалось прислать личные данные. Средства предлагали отправить на мобильные кошельки M-PESA. Это платежная система, которой пользуются в Кении и некоторых других африканских странах.

Кенийские мошенники похищали деньги от лица первой леди страны

Злоумышленники собирали информацию от пользователей, пока это не заметил пресс-секретарь Маргарет Кеньятты. Он сообщил, что президент и его супруга не имеют к аккаунту никакого отношения. Первая леди использует только официально подтвержденную страницу Facebook со специальной отметкой около имени.

Что касается фейковой учетной записи, ее создали в мае прошлого года. Некоторые пользователи поверили, что информация подлинная и, вероятно, стали жертвами мошенников. К тому же программа, в рамках которой преступники обещали выделить деньги, действительно существует.

Тем не менее распределением средств занимается Министерство труда и социальной защиты Кении, и выплата положена только уязвимым социальным группам: детям-сиротам, пожилым гражданам и людям с ограниченными возможностями.

Новости партнеров