Кенийские мошенники похищали деньги от лица первой леди страны



Найроби, 26 марта. Группа мошенников воспользовалась именем первой леди Кении Маргарет Кеньятты для обмана граждан африканской страны.

В социальной сети Facebook появилась страница с именем супруги президента. Злоумышленники разместили там сообщение, в котором якобы Кеньятта предлагает 30 тыс. кенийских шиллингов (275 долларов США) владельцам бизнеса в рамках правительственной программы финансовой помощи Inua Jamii.

Чтобы получить безвозмездную выплату от первой леди и государства, требовалось прислать личные данные. Средства предлагали отправить на мобильные кошельки M-PESA. Это платежная система, которой пользуются в Кении и некоторых других африканских странах.

Злоумышленники собирали информацию от пользователей, пока это не заметил пресс-секретарь Маргарет Кеньятты. Он сообщил, что президент и его супруга не имеют к аккаунту никакого отношения. Первая леди использует только официально подтвержденную страницу Facebook со специальной отметкой около имени.

Что касается фейковой учетной записи, ее создали в мае прошлого года. Некоторые пользователи поверили, что информация подлинная и, вероятно, стали жертвами мошенников. К тому же программа, в рамках которой преступники обещали выделить деньги, действительно существует.

Тем не менее распределением средств занимается Министерство труда и социальной защиты Кении, и выплата положена только уязвимым социальным группам: детям-сиротам, пожилым гражданам и людям с ограниченными возможностями.