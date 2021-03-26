«Зима всегда по расписанию»: экономист оценила сроки строительства «СП-2»

Санкции США влияют на ход реализации проекта, но существенно его не тормозят. Все идет в рабочем порядке. Об этом ФАН рассказала старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Завершение проекта

«Северный поток — 2» закончат в этом году, заявил журналистам в Берлине глава совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков.

«Работа активно идет, там осталось совсем немного, я думаю (готовность — Прим. ФАН), 90-92 процента», — заявил он.

«Зима всегда по расписанию»

Как отметила Анна Бодрова, у проекта «Северный поток — 2» есть все шансы на завершение и запуск до конца 2021 года. Процесс строительства идет, проект движется теми силами, которыми располагает.

«Есть ряд специфических работ, которые должны быть завершены субподрядчиками, но это может быть исполнено в рабочем порядке. Проект нужен не только Германии, но и в целом Европе, которая нуждается в стабильных поставках топлива, пока переориентируется в сторону «зеленых» технологий. Переход на альтернативные источники энергии может занять много лет, а зима наступает всегда по расписанию», — пояснила Анна Бодрова.

По ее словам, санкции США влияют на ход реализации проекта, но существенно его не тормозят. Все идет в рабочем порядке. Европа с российским газом будет чувствовать себя увереннее и безопаснее.

«Российской топливо дешевле любого другого предложения на рынке ЕС минимум на 20%. Чтобы выйти из рецессии Европе нужно серьезные конкурентные преимущества и именно их может обеспечить Россия. К тому же, надежность и оперативность поставок газа в ЕС — тоже важная история. На фоне недавних аномальных холодов именно Россия подтвердила самый высокий уровень надежного поставщика», — заключила Анна Бодрова.

«Северный поток — 2» — это газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. В конце 2019 года действующий на тот момент президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны на следующий год, который включает введение санкций в отношении проекта.

Напомним, Берлин с сожалением воспринял решение Соединенных Штатов о введении ограничительных мер против судна «Фортуна», которое участвует в строительстве газопровода «Северный поток — 2».