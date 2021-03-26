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«Отец русского регги» Барыкин перед смертью накопил кучу долгов

«Отец русского регги» Барыкин перед смертью накопил кучу долгов

Москва, 26 марта. Музыкант Александр Барыкин перед смертью погряз в долгах. Умер артист как настоящий рокер, заявил сын исполнителя Георгий Барыкин.

Он проводил с отцом много времени. Впервые Георгий появился с родителем на телевидении в 1986 году, а спустя пять лет начал с ним гастролировать. После смерти «отца русского регги» у Барыкина ничего, кроме музыкальных инструментов, пластинок и дисков рок-звезды, не осталось.

«Даже когда папа собирал стадионы, мы не жили особо богато. У отца перед смертью даже машины не было, он продал ее после того как организовал концерт и попал в долги. Ушел как настоящий рокер — без всего. Потом по телевидению показывали какие-то якобы его особняки — но это все враки, чужие коттеджи», — сказал музыкант в интервью изданию «СтарХит».

По словам наследника артиста, главное, что у него осталось, — это опыт, полученный благодаря отцу. Выступления с Александром Барыкиным много дали сыну в профессиональном плане.

Александр Барыкин умер во время гастролей. Музыканту стало плохо на сцене, и он, исполнив песню, ушел за кулисы. Его госпитализировали. Сердце артиста остановилось 26 марта 2011 года в Оренбурге.

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