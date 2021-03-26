Курский завод медстекла выплатит 300 тыс. рублей обгоревшей сотруднице

Курск, 26 марта. Региональным областным судом было рассмотрено дело в отношении Курского завода по производству медицинского стекла о причинении своей сотруднице тяжкого вреда на рабочем месте. ЧП произошло 29 декабря 2019 года. Во время рабочей смены у женщины загорелась одежда, в последствие чего она получила серьезные ожоги лица и тела, с которыми была доставлена в Курскую областную больницу. Из-за этого несчастного случая курянка стала инвалидом третьей группы.

Женщина написала обращение в суд о взыскании с завода моральной компенсации в размере 300 тысяч рублей. На первой инстанции исковые требования были удовлетворены. Однако предприятие подало на апелляцию, которая также была рассмотрена судом.

В пресс-службе Курского областного суда сообщили, что суд согласился с выводами первой инстанции и его решение вступило в законную силу. Теперь Курский завод медстекла должен выплатить пострадавшей 300 тысяч рублей.

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