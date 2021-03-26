Даня Милохин помог Ларисе Гузеевой завести аккаунт в TikTok

Москва, 26 марта. Популярный блогер Даня Милохин помог заслуженной артистке России Ларисе Гузеевой завести аккаунт в TikTok. Звезда театра и кино уже опубликовала первое видео.

Милохин на съемках программы «ТикТок Талант» помог артистке завести страницу на популярной платформе и снять первое видео.

«Лариса, а у вас TikTok есть? Вы не хотите прямо сейчас и прямо здесь создать? Я вам помогу, это очень просто!» — обратился к звезде фильма «Жестокий романс» блогер.

@guzeevalarisa Теперь мы с @danya_milokhin коллеги в ТикТоке и в жюри нового шоу ТикТокТалант! Премьера в четверг в 19:00 на @fridaytv ♬ оригинальный звук - Лариса Гузеева

Гузеева поддержала предложение тиктокера. Милохин помог звезде зарегистрировать в соцсети. И артистка выдала шутку: «Да, надо к первому апреля замутить, что ты мой ребенок, брошенный в Оренбурге».

Лариса Гузеева является постоянным членом жюри шоу «ТокТок Талант» на телеканале «Пятница». Вместе с ней оценивать тиктокеров со всей России будут певец Дима Билан и популярные блогеры. Первый выпуск программы вышел 25 марта.

Ведущая нового проекта «Пятницы» Регина Тодоренко в беседе с ФАН призналась, что хотела бы видеть больше качественного контента в TikTok, который сможет приносить людям пользу, а не только развлекать их.