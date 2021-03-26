МВД РФ подготовило изменения в правила замены просроченного паспорта

Москва, 26 марта. Граждане РФ смогут пользоваться своими паспортами еще месяц после истечения срока действия. Такой проект подготовили в МВД РФ.

Согласно инициативе ведомства, россияне смогут использовать свои удостоверения личности даже по истечении указанного в документе срока. Паспорт будет действителен еще 30 дней после наступления возраста, в котором его нужно обновить.

Роскомнадзор опроверг информацию о необходимости предоставлять паспортные данные при регистрации в соцсетях на территории России. Пользователям не придется использовать для этого единую информационную систему (ЕИС) Роскомнадзора.