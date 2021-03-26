В Сети рассказали о последствиях для Киева нападения на Россию в 2014 году

Киев, 26 марта. Границы Галичины стали бы российскими рубежами, если ВСУ рискнули бы напасть на территорию РФ в 2014 году, считают пользователи Сети.

Планами Киева по наступлению на Россию поделился в эфире «Радио Свобода» (признано иноагентом в РФ) бывший глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко. По его словам, в 2014 году украинские власти намеревались атаковать российские территории. Он уточнил, что командование ВСУ хотело задействовать в этой авантюре 55 тысяч военнослужащих, 30 тысяч из которых составляли силы ВВС. Боевые группы были сформированы на наиболее опасных направлениях, подчеркнул Муженко.

«Под легендой учений «Весенний ливень» было проведено приведение в полную боевую готовность всех вооруженных сил», — заявил экс-руководитель Генштаба ВСУ.

Слова Муженко вызвали бурную реакцию в Сети. Федеральное агентство новостей решило ознакомиться с мнением простых людей по этому поводу. Пользователи отметили общую абсурдность подобных планов и безумие руководства ВСУ, намеревавшегося вторгнуться в Россию.

«И эти люди командовали армией! Да ему командовать только палатой №6!», — написал пользователь Михаил З.

Некоторые комментаторы отметили весьма слабые боевые возможности ВСУ, в особенности, в сравнении с российскими войсками. Пользователи с иронией задались вопросом, чем же украинская армия планировала атаковать РФ.

«Стесняюсь спросить, ударить чем?», — отметила Наталья Ш.

Пользователи также припомнили Киеву и крупные провалы украинских войск в боях с ополчением Донбасса во время активной фазы вооруженного конфликта на юго-востоке Украины.

«Потом решили ограничиться котлами в Донбассе», — подчеркнул пользователь с никнеймом Полковник Чечеткин.

Другие комментаторы предположили, какие могли бы ожидать Украину последствия, если бы Киев все же решился развернуть наступление на территорию России. По их мнению, подобная авантюра весьма печально бы закончилась для украинских властей.

«Если бы свидомые «патриоты» тогда «ударили», то все бы закончилось установлением границы России на границах Галичины за 1-2 месяца», — уверен Юрий П.

Ранее в Народной милиции Луганской Народной Республики рассказали об очередном разрыве украинского миномета «Молот» на позициях ВСУ в Донбассе, в результате чего погибли два солдата.