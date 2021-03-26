Пятиклассница из Саратовской области ждет ребенка от 23-летнего маляра-штукатура

Саратов, 26 марта. Суд рассматривает дело мужчины, который совратил 14-летнюю девочку. Она ждет от него ребенка.

Жителя Вольска обвиняют в совращении пятиклассницы. По данным полиции, девочка забеременела от 23-летнего мужчины. В отношении злоумышленника был начат судебный процесс. В связи с тем, что дело касается несовершеннолетнего ребенка, заседание суда проходило в закрытом режиме.

По имеющимся данным, фигурант дела учился в коррекционной школе в Духовницком районе. После нее он поступил в строительный лицей и окончил его, получив специальность маляра-штукатура. Мужчина был женат, он является отцом маленького сына.

Потерпевшей сейчас 14 лет, но учится она в пятом классе. Школьница готовится стать матерью в сентябре текущего года.

Еще один случай совращения малолетних произошел в Одинцово. Там безработный мужчина растлил семиклассницу, сообщал ФАН.