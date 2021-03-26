Безруков пофантазировал о перемещении актеров во временном пространстве

Москва, 26 марта. Знаменитый актер Сергей Безруков в преддверии Международного дня театра, который отмечают 27 марта, описал артистов будущего.

Звезда сериала «Бригада» уверен, что примерно через 30 лет актеры смогут перемещаться в пространстве настолько стремительно, что тратить время на дорогу им не придется. Безруков, как оказалось, мечтает добираться от дома до театра со скоростью света. Поможет в этом, по его словам, специальная «кнопочка».

«Кнопочка эта будет в iPhone или смартфоне, но только лет через 30, и такие особенные гаджеты, скорее всего, будут находиться у нас в ухе — нажал на мочку и полетел», — пофантазировал народный артист России.

При этом Безруков хочет, чтобы театр в будущем остался таким же, как есть сейчас. По его мнению, цифровой формат не даст должного эффекта, передает «Московский комсомолец».

Актер рассказал ранее о своем хобби, которое сформировалось еще в детстве. Безруков давно увлекается живописью. Собственноручно написанные картины он даже дарил таким мэтрам, как Олег Табаков и Владимир Андреев.