Журналисты попросили Пескова рассказать о дубленке Владимира Путина

Москва, 26 марта. Пример президента России Владимира Путина способствует популяризации отечественных марок одежды. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Журналисты попросили Пескова рассказать о дубленке, которую Путин носил во время отдыха в тайге. Спикер Кремля ответил, что не знает точно, какой именно марки одежда, но она отечественного производства.

«Не думаю, что сейчас уже правильный сезон для ношения дубленки, хотя, наверное, в Сибири, в тайге ее по-прежнему можно надевать, там очень холодно», — отметил Дмитрий Песков.

Пример президента в данном случае позитивен, так как популяризирует российские марки одежды, уточнил Песков.

Ранее представитель Кремля раскрыл подробности отдыха Путина. По его словам, глава государства покатался на вездеходе и прогулялся пешком по тайге.