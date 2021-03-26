Железняк отбил обвинение России в «мировой войне» вакцин из уст Макрона

Россия не участвует ни в фармацевтической, ни в информационной войне вокруг темы борьбы с коронавирусом, заявил ФАН член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, комментируя заявление президента Франции.

«Россия не намерена вступать в некую «мировую войну» из-за вакцины, о которой заявляет Макрон», — сказал политик.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа столкнулась с мировой войной в области вакцин из-за действия России и Китая. Слова президента приводит французская Le Figaro, цитируя его выступление на пресс-конференции по итогам первого дня виртуального саммита Евросоюза.

По словам российского законодателя, Россия защищает жизнь и здоровье своих граждан и стремится обеспечить их необходимым количеством отечественного препарата от коронавируса.

«Как уже заявлял президент России Владимир Путин, мы никому не навязываем свои вакцины и будем очень рады, если наши европейские соседи самостоятельно и успешно справятся с пандемией», — добавил Железняк.

Депутат убежден, что отставание западных стран в производстве собственных вакцин от коронавируса, которое признает глава Франции, не связано с успехами России в этой сфере.

«На Западе стало плохой привычкой во всех бедах винить Россию, особенно когда речь идет о собственных неудачах и промахах политиков западных стран», — заметил парламентарий.

Он подчеркнул, что Россия не участвует ни в фармацевтической, ни в информационной войне вокруг темы борьбы с коронавирусом, а продолжает бороться с эпидемией. По мнению Железняка, усилия государств Европы, направленные на формирование негативного образа России, можно применить с большим эффектом непосредственно в «войне» с пандемией.

Как заявил ФАН депутат Госдумы, ведущий российский эпидемиолог Геннадий Онищенко, президент Франции повел себя «не по-французски», когда попытался запугать Европу «вакцинной войной» с Россией.