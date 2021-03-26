Фонд первой леди ЦАР поможет африканкам в лечении женских болезней

Банги, 26марта. Первая леди ЦАР Бриджит Туадера провела совещание, посвященное борьбе с акушерской фистулой.

Мероприятие организовал Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения (UNFPA-BRAOC) в партнерстве с супругой президента Нигера.

Бриджит Туадера на протяжении пяти лет способствует укреплению репродуктивного здоровья женщин в ЦАР и даже открыла для этого собственную организацию. Первая леди расширяет информационную кампанию, посвященную профилактике акушерской фистулы, а также мобилизует медиков и ресурсы страны.

«Круглый стол поможет привлечь участников: государство, технических и финансовых партнеров — для реализации стратегии по борьбе с акушерской фистулой до 2030 года», — считает региональный директор UNFPA-BRAOC Мабинген Нгом.

С 2003 года около 85 тыс. человек прошли лечение в рамках программы борьбы с заболеванием. Несмотря на это, еще более 2 млн женщин в Западной и Центральной Африке страдают от недуга.

Акушерская фистула — заболевание, возникающее у женщин после длительных родов. Болезнь распространена на Черном континенте из-за ранних беременностей, отсутствия дородовых консультаций, родов на дому или женских обрезаний. Если роженица заболевает, то ее зачастую прогоняют из общины, что является остросоциальной проблемой.