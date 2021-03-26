Представитель Кремля исключил возможность героизации образа Алексея Навального

Москва, 26 марта. Ситуация с блогером Алексеем Навальным не ведет к героизации его образа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля отвечал на вопросы журналистов. Представителей СМИ интересовало, приведут ли события с блогером к героизации его образа. Песков исключил возможность такого развития ситуации.

Федеральное агентство новостей ранее выявило способ накрутки количества "активистов" на сайте "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом в РФ).