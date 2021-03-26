В Кремле рассказали об идентичном взгляде России и Китая на политику США

Москва, 26 марта. Москва и Пекин выступают против навязывания Вашингтоном своего понятия демократии в мире. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что в данном вопросе мировоззрение Владимира Путина и Си Цзиньпина является идентичным, пока США продолжают считать «свою демократию единственно верной».

«Мы знаем, что Соединенные Штаты никогда не оставляют попыток навязывать то, что они называют демократией, другим странам по всему миру. Это то, против чего выступают и в Москве, и в Пекине», — указал Песков.

При этом ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал четыре страны, которые он считает «военными угрозами» для Запада. В данный список были включены Россия и Китай, а также Иран и КНДР.