Дмитрий Шепелев показал фото с новорожденным ребенком

Москва, 26 марта. Популярный телеведущий Дмитрий Шепелев стал отцом во второй раз. Он разместил кадры с новорожденным ребенком на своей странице в соцсети Instagram.

Шепелев начал вести «сторис» ранним утром. Он рассказал подписчикам, что сегодня для него важный день. И правда, 26 марта у ведущего и его спутницы Екатерины Тулуповой родился малыш.

Телеведущий сперва заинтриговал подписчиков кадрами с детской кроваткой, а через некоторое время выложил несколько фото с новорожденным ребенком. По кадрам видно, что звезда ТВ с трудом сдерживает эмоции. Шепелев очень счастлив, что вновь стал папой.

«Добро пожаловать!» — кратко подписал снимок с ребенком Шепелев.

Поклонники в комментариях под публикацией стали поздравлять Дмитрия и его возлюбленную с пополнением в семействе. У пары подрастают дети от предыдущих отношений: у Шепелева — сын от Жанны Фриске Платон, а у Тулуповой — дочь Лада.

После смерти экс-солистки «Блестящих» Шепелев начал встречаться с Тулуповой. Влюбленные не скрывают своих отношений и публикуют в соцсетях романтические кадры друг с другом.