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ЦАР

Власти ЦАР объяснили запрет на поездку во Францию лидеру оппозиционной партии

Власти ЦАР объяснили запрет на поездку во Францию лидеру оппозиционной партии
Банги, 26 марта. Главе оппозиционной партии «Союз за возрождение Центральноафриканской Республики» (URCA) Анисе-Жоржу Дологеле запретили выезжать за границу.

Как объяснил пресс-секретарь правительства Максим Анж Казаги, соответствующая мера является обязательной в рамках расследования попытки госпереворота, предпринятой боевиками из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) в декабре прошлого года.

«Власти ЦАР проводят расследование не в отношении господина Дологеле, а выявляют связи боевиков c некоторыми партиями и политиками. Именно в данном контексте введен мораторий на выезд государственных деятелей без предварительной проверки», — отмечает Максим Анж Казаги.

Представители лидера URCA заявляют о том, что оппозиционер намеревался поехать во Францию для лечения. Они не согласны с позицией властей.

Боевики из «Коалиции патриотов за перемены», координируемые бывшим лидером страны Франсуа Бозизе, предприняли попытку государственного переворота в преддверии президентских выборов в декабре 2020 года. В результате контрнаступления армия республики, подготовленная российскими инструкторами, отбросила радикалов к границам ЦАР с Чадом и Камеруном. На сегодняшний день от бандформирований освободили уже более 80% территории страны.

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