Власти ЦАР объяснили запрет на поездку во Францию лидеру оппозиционной партии



Банги, 26 марта. Главе оппозиционной партии «Союз за возрождение Центральноафриканской Республики» (URCA) Анисе-Жоржу Дологеле запретили выезжать за границу.

Как объяснил пресс-секретарь правительства Максим Анж Казаги, соответствующая мера является обязательной в рамках расследования попытки госпереворота, предпринятой боевиками из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) в декабре прошлого года.

«Власти ЦАР проводят расследование не в отношении господина Дологеле, а выявляют связи боевиков c некоторыми партиями и политиками. Именно в данном контексте введен мораторий на выезд государственных деятелей без предварительной проверки», — отмечает Максим Анж Казаги.

Представители лидера URCA заявляют о том, что оппозиционер намеревался поехать во Францию для лечения. Они не согласны с позицией властей.

Боевики из «Коалиции патриотов за перемены», координируемые бывшим лидером страны Франсуа Бозизе, предприняли попытку государственного переворота в преддверии президентских выборов в декабре 2020 года. В результате контрнаступления армия республики, подготовленная российскими инструкторами, отбросила радикалов к границам ЦАР с Чадом и Камеруном. На сегодняшний день от бандформирований освободили уже более 80% территории страны.