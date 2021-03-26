Мосгорсуд отказал Соболь в приобщении новых материалов дела по иску Пригожина

Москва, 26 марта. Суд разрешил сотруднице «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан иноагентом в РФ) Любови Соболь представить позицию по иску бизнесмена Евгения Пригожина в письменном виде.

В Мосгорсуде состоялось заседание по апелляции Соболь на решение Тверского суда от 10 ноября 2020 года. Представитель Соболь попросил перенести рассмотрение, так как сотрудница ФБК сейчас находится под домашним арестом. Суд предоставил ответчику возможность выразить позицию в письменном виде. Если Соболь не воспользуется этим правом и не явится на заседание в дальнейшем, то суд рассмотрит жалобу без нее.

«Отметим, суд отказал Соболь в приобщении новых доказательств, указав на недобросовестность ее процессуального поведения в суде первой инстанции. Напомним, ранее Любовь Соболь отказывалась от личного участия в заседании и даже принципиально уклонялась от получения всех судебных повесток и направляемых ей процессуальных документов», — сообщает пресс-служба компании «Конкорд».

Также суд приобщил к делу все доказательства Пригожина, которые подтверждают, что Соболь знала о судебном процессе в первой инстанции и датах заседаний. Новое рассмотрение назначено на 12 мая на 12:45.



Ранее суд удовлетворил иск Евгения Пригожина о защите чести, достоинства и деловой репутации и обязал Соболь и телеканал «Царьград» дать видеоопровержение после распространения клеветы на предпринимателя. Стоит отметить, что сотрудница ФБК также игнорировала повестки, которые направлялись ей в рамках процесса.