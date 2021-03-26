«Газпром» не собирается пересматривать газовый контракт с Киевом

Москва, 26 марта. Российская корпорация «Газпром» не будет пересматривать договор на транзит голубого топлива с Украиной.

Об этом стало известно из заявления председателя совета директоров компании Виктора Зубкова. Пересмотра газового контракта не будет, сказал он в беседе с журналистами.

«Конечно, я думаю, что нет», — цитирует слова Зубкова РИА Новости.

Юридически все соглашения между Москвой и Киевом остаются действительными, добавил он. На данный момент для компании важно завершить строительство газопровода «Северный поток — 2» и осуществить через Украину транзит предусмотренных договором объемов голубого топлива. Зубков добавил, что работы над проектом «СП-2» выполнены на 90–92%, поэтому трубопровод будет «однозначно» достроен уже в 2021 году.