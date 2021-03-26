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Большая часть тунисских депутатов поддержала отставку главы парламента

Большая часть тунисских депутатов поддержала отставку главы парламента

Тунис, 26 марта. Петиция за отстранение от должности главы парламента Рашида аль-Ганнуши собрала большую часть подписей.

Генеральный секретарь «Партии народного движения» Зухаир аль-Магзави заявил, что число сторонников увольнения тунисского политика увеличивается с каждым днем. По его словам, в скором времени документ передадут в высшие органы власти.

Для подачи петиции нужно собрать 73 подписи членов парламента. Авторы заявили, что намерены получить абсолютное большинство голосов — 109.

В июле 2020 года оппозиция уже предпринимала попытку лишить должности Рашида аль-Ганнуши, который также руководит партией «Ан-Нахда», обвиняемой в связи с запрещенной на территории РФ организацией «Братья-мусульмане»1. Однако тогда ей не удалось получить необходимую поддержку членов ведомства.

«Мы не готовы вести проигрышную битву. Мы хотим избежать того, что произошло в прошлый раз, когда депутаты отказались от голосования из-за оказанного на них давления», — заявил Зухаир аль-Магзави.

За отставку Аль-Ганнуши выступил и президент Туниса Каис Саид. По его словам, чиновник причастен к разжиганию политических конфликтов в регионе.

Сам руководитель партии «Ан-Нахда» осудил идею роспуска парламента. Он считает, что в кризисный для республики момент необходимо объединиться и организовать национальный диалог.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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