Семейную ипотеку могут распространить на частные дома в России

Москва, 26 марта. Министерство финансов Российской Федерации предлагает распространить действие программы «Семейная ипотека под 6% годовых» на частные дома.

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ведомства. Согласно внесенному в правительство законопроекту, у российских семей с детьми появится новая возможность воспользоваться государственными льготами.

Речь идет о тех займах, которые выдаются на покупку земельного участка под строительство жилых домов либо возведение частного дома на уже имеющейся территории. Ведомство рассчитывает на дополнительную выдачу примерно 20 000 кредитов для строительства жилья.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин ранее рассказал о будущем программы льготной ипотеки. Кабмин совместно с Центральным банком РФ примут решение по продлению льгот до 1 июля.