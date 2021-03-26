Байден объявил «сезонным явлением» миграционный кризис на границе Мексики и США

Вашингтон, 26 марта. Президент США Джо Байден, выступая на своей первой пресс-конференции, назвал гуманитарный кризис на границе с Мексикой «сезонным явлением». По мнению американского лидера, количество нелегалов увеличивается каждый год в зимние месяцы, потому что летом переходить границу сложнее «из-за жары».

«Я бы хотел думать, что это происходит потому, что я хороший парень, но нет. Подобное происходит каждый год», — объявил американский президент.

По поводу большого количества несовершеннолетних мигрантов в пунктах временного содержания на границе с Мексикой Байден заявил, что не позволит детям на границе «умереть от голода». По его словам, «ни одна предыдущая администрация» не позволяла детям-мигрантам оставаться за границей США и «умирать с голода» — кроме администрации Трампа. Чтобы урегулировать ситуацию, он попросил вице-президента Камалу Харрис выстроить отношения с Мексикой, Гондурасом, Гватемалой и Сальвадором таким образом, чтобы остановить потоки мигрантов.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, concedió este miércoles a la vicepresidenta Kamala Harris, la gestión del flujo migratorio en la frontera con México, que se ha disparado desde que los demócratas llegaron a la Casa Blanca.https://t.co/gBlQ8H1brE#OMB #Biden #Harris — OSCAR MARIO BETETA (@MarioBeteta) March 25, 2021

Байден заявил, кроме того, что Трамп не использовал средства в размере 700 млн долларов из различных фондов, которые предназначались для урегулирования миграции, и из-за этого поток беженцев вырос на 31%. В ближайшее время США создадут 5 тыс. дополнительных спальных мест для распределения нелегалов. При этом беженцы не должны находиться в центрах временного размещения больше трех суток.