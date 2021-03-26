Еще две страны одобрили российскую вакцину «Спутник V»

Москва, 26 марта. Власти Антигуа и Барбуде разрешили применение российской вакцины от коронавируса для своих граждан, сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций.

Регистрация «Спутника V» в минздравах этих стран прошла по ускоренной процедуре. Всего 57 стран по всему миру с населением около 1,5 млн человек уже одобрили первую российскую вакцину от коронавируса, следует из сообщения РФПИ.

Сотрудники НИЦ им. Гамалеи разработали «Спутник V» еще летом 2020 года. Массовая вакцинация россиян этим препаратом началась в начале 2021 года. Процедуру может пройти любой желающий без медицинских противопоказаний.