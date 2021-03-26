Повар кафе избил бильярдным кием приятеля в Ленобласти

Санкт-Петербург, 26 марта. Мужчина во время отдыха в кафе повздорил со своим приятелем и жестоко избил его бильярдным кием в Кингисеппе.

Правоохранители Кингисеппа получили сообщение от медиков о том, что в больницу из кафе поздно ночью был доставлен местный житель с тяжелыми травмами. У него диагностировали переломы костей черепа. Полиция задержала подозреваемого в избиении своего приятеля мужчину. Им оказался местный житель, работающий поваром.

По данным следствия, злоумышленник в свой выходной отдыхал вместе с другом в заведении на Октябрьской улице. Между мужчинами возникла ссора. Тогда один из местных жителей выхватил кий для игры в бильярд и избил им своего знакомого.

Еще одна драка произошла в Петербурге. Там местного жителя чуть не зарезали на улице, сообщил ФАН.