Кремль не согласен с заявлением Макрона о «мировой войне нового типа»

Москва, 26 марта. Представители Кремля не согласны с заявлением президента Франции Эммануэля Макрона о «новой мировой войне» из-за вакцин от коронавируса.

Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По славам французского президента, Россия и Китай используют вакцины от коронавируса как инструмент влияния на страны Евросоюза.

Европе стоит быть более самостоятельной в вопросе производств вакцин от COVID-19, заявил Макрон. Страны ЕС будут производить самое большое количество таких препаратов в мире уже к лету 2021 года. Темпы производства вакцин в Европе удастся нарастить до конца весны, добавил он.