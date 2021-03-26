Песков рассказал о самочувствии Путина после вакцинации

Москва, 26 марта. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал о самочувствии Владимира Путина после вакцинации от коронавирусной инфекции.

Глава государства чувствует себя хорошо. Об этом стало известно из слов представителя Кремля в ходе беседы с журналистами.

«Насколько мне известно, никаких побочных явлений у него не было», — добавил Песков.

Журналисты также спросили пресс-секретаря, воздерживается ли российский лидер от физических нагрузок. Дмитрий Песков пообещал собеседникам уточнить эту информацию.

Ранее стало известно, что Владимир Путин хочет расширить географию своих рабочих поездок. Это может произойти после выработки антител к коронавирусу.