В Росгвардии прошла торжественная церемония гашения памятного почтового блока

Москва, 26 марта. В Центральном музее войск национальной гвардии Российской Федерации при участии директора Федеральной службы войск национальной гвардии Виктора Золотова, министра связи и цифровых технологий Максута Шадаева прошла торжественная церемония гашения почтового блока, посвященного 210-й годовщине образования войск правопорядка и пятилетию образования войск национальной гвардии России.

Генерал армии Виктор Золотов отметил, что, согласно почтовой традиции, увековечиванию подлежат события, имеющие важнейшее значение для истории нашей страны. Нынешнее гашение тематического почтового блока с маркированным конвертом подчеркивает вклад войск правопорядка в обеспечение безопасности российского государства на протяжении двух столетий.

Также глава ведомства выразил признательность руководству Министерства цифрового развития РФ за плодотворное взаимодействие. Директор Росгвардии подчеркнул, что благодаря конструктивным контактам росгвардейцы активно переходят на использование отечественного программного обеспечения, совершенствуется цифровой сервис оказания государственных услуг в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности.

Почтовый блок и художественный маркированный конверт с символикой Росгвардии созданы с помощью современной технологии дополненной реальности. Это первая марка с 3D-эффектом, посвященная силовым структурам. Всего в России выпущены пять почтовых блоков, выполненных с функцией дополненной реальности.

В центре блока помещена почтовая марка, на которой изображены официальная эмблема Росгвардии и построение личного состава в парадном строю. На художественном маркированном конверте — фотографии военнослужащих войск правопорядка и сотрудников Росгвардии разных лет.

Чтобы получить дополнительную информацию, достаточно навести смартфон со специальным мобильным приложением на почтовый блок и на экране появится видеоролик о войсках национальной гвардии РФ.

После торжественного гашения художественные почтовые блоки и художественные маркированные конверты, посвященные Росгвардии, поступят в почтовое обращение.