Обладательница «Оскара» Эмма Стоун родила первенца

Вашингтон, 26 марта. Американская актриса Эмма Стоун и режиссер Дейв Маккери стали родителями. О радостном событии сообщили иностранные СМИ.

Звезда «Ла-Ла Ленда», как утверждает пресса, родила первенца еще 13 марта. Пол ребенка пока неизвестен, влюбленные предпочитают не раскрывать общественности подробности личной жизни.

«Пара связала себя узами брака на тайной свадьбе прошлой осенью… А теперь они гордые родители. Поздравляем!!!» — написали авторы TMZ.

Стоун начала встречаться с Маккери в 2017 году. Знаменитости познакомились на съемках шоу Saturday Night Live. Обручились они спустя два года. До романа с режиссером актрису связывали отношения с Эндрю Гарфилдом. Они вместе снимались в фильме «Новый Человек-паук».

В феврале папарацци удалось «поймать» обладательницу премии «Оскар» на последних сроках беременности. Звезда фильмов «Эта дурацкая любовь», «Прислуга», и «Бердмэн» прогуливалась по Лос-Анджелесу с округлившимся животом в черном платье в пол, босоножках и медицинской маске.