Москва, 26 марта. Акция «Час Земли» пройдет по всему миру 27 марта. С 20:30 до 21:30 миллионы людей выключат свет и электроприборы. К тому же отключится подсветка достопримечательностей.

Инициатива принадлежит Всемирному фонду дикой природы. Впервые акция «Час Земли» прошла в 2005 году. Россия присоединилась к ней в 2009 году. Каждый год у «Часа Земли» есть своя тема. В 2021 акция посвящена открытости и доступности экологической информации.

«Я считаю, что инициатива отличная: ведь чтобы помогать природе, надо знать о том, что уже делается государством, а в чем нужна поддержка от каждого из нас. Кроме того, возможность получения информации, в том числе в интернете, это важнейшее право россиян», — отметил член Общественной палаты РФ Александр Малькевич в своем Telegram-канале.

Журналист призвал россиян провести «Час Земли» не только с пользой для планеты, но и для самих себя. Он предложил устроить часовой цифровой детокс. Например, можно отключить смартфоны, планшеты и ноутбуки, отдохнув немного от негатива, транслируемого в Сети, предложил Малькевич.

Журналист Александр Малькевич ранее анонсировал новый проект Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ). Он призван бороться с западной пропагандой, направленной на дискретизацию российско-ливийских отношений. Работу в этом направлении активно ведут иностранные лоббисты.