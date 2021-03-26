История и цели международной акции «Час Земли»

Акция «Час Земли», ежегодно проводимая Всемирным фондом дикой природы (WWF), обычно проходит в последнюю субботу марта, реже — в предпоследнюю, если день выпадает на Страстную субботу. В этом году мероприятие состоится 27 марта в 20:30. Событие призывает весь мир — граждан, организации, государственные учреждения, муниципальные образования и коммерческие предприятия — выключить свет и не пользоваться бытовыми электроприборами в течение часа, чтобы стимулировать интерес и привлекать внимание к различным экологическим проблемам, особенно к вопросам изменения климата и светового загрязнения. Цель — именно привлечение внимания, а не сокращение потребляемой энергии, как ошибочно предполагают многие критики. Логотип праздника «60+», созданный в цветах Земли, призывает человечество задуматься над сохранением природных ресурсов, ведь богатства природы не бесконечны, а наша планета истощена и нуждается в восстановлении.

В 2004 году WWF обратили пристальное внимание на научное исследование, в котором анализировались изменения климата на Земле. Фонд был уверен, что если не обращать внимание на проблему и не работать с людьми, то все это рано или поздно приведет к необратимой катастрофе. Так, WWF и рекламное агентство в 2005 году создали концепцию проекта, которую позже реализовали в виде акции с отключением света. Инициативу изначально назвали «Большой щелчок», затем переименовали в «Час Земли», чтобы усилить внимание к злободневным экологическим проблемам.

Впервые мероприятие было организовано в 2007 году в Австралии совместно с австралийской ежедневной газетой «The Sydney Morning Herald». Оно было направлено на привлечение внимания к неконтролируемому расходу ресурсов планеты. В нем приняли участие более двух миллионов жителей Сиднея и более двух тысяч организаций города. В 2008 событие получило поддержку на международном уровне: к акции присоединились 35 стран и больше 400 городов. Впервые были отключены подсветки знаменитых мировых дестинаций: Сиднейского оперного театра, моста «Золотые ворота», Колизея, чикагского небоскреба «Уиллис-тауэр». По окончании акции исследователи выяснили, что после мероприятия рост заинтересованности проблемами изменения климата составил около 4%.

Еще через год «Час Земли» стал самой массовой акцией в истории человечества: по оценкам Всемирного фонда дикой природы к ней присоединились более миллиарда жителей нашей планеты и 74 государства. В 2009 году к событию подключилась и Россия. В Москве на час выключили освещение Московский государственный университет, Киевский вокзал, Президиум Российской академии наук, мэрия, в Санкт-Петербурге событие поддержали ИКЕА, пивоваренная компания «Балтика» и некоторые развлекательные заведения, где в это время проводились концерты при свечах. В 2010-м в культурной столице к мероприятию присоединились Эрмитаж, Дворцовый мост, Администрация города, мост Александра Невского и некоторые другие.

С каждым годом акция привлекала все новые страны и города. Так, в 2017 году в уже традиционном событии приняли участие 184 государства. В нашей стране 2017-й был объявлен годом экологии, россиян тогда активно призывали к экологической ответственности. Например, Всемирный фонд дикой природы рассказывал, как деятельность людей воздействует на природу и что каждый может внести свою лепту, чтобы сохранить нашу планету. Тогда к акции в стране подключились рекордные 150 городов.

Ожидается, что в 2021 году событие станет самым масштабным в истории этого проекта. Любой человек может стать участником акции и продемонстрировать заинтересованность в сохранении ресурсов планеты, банально выключив электричество в доме на один час. Кроме того, в этот день будут организованы флешмобы и лекции, где все желающие смогут выразить точку зрения, обсудить и поддержать экологические инициативы.

Ранее Федеральное агентство новостей писало про историю и традиции Дня Земли, который пришелся на время Весеннего равноденствия.