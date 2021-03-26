Жители Узбекистана под видом разносчиков пиццы пробрались в дом и украли 180 тыс. рублей

Нукус, 26 марта. Полиция поймала трех преступников, которые обманули оставшихся одних дома детей и проникли в квартиру, прикинувшись разносчиками пиццы.

Правоохранители в Каракалпакстане возбудили уголовное дело против трех местных жителей, ограбивших квартиру.

По данным полиции, злоумышленники пришли днем, когда хозяйка квартиры находилась на работе, а двое ее малолетних детей оставались дома. Грабители убедили школьников, что принесли пиццу, которую мама для них якобы заказала. Когда они оказались дома, то похитители около 180 тысяч рублей, а после этого скрылись с места происшествия.

Дети не пострадали. Следователям удалось в скором времени поймать трех подозреваемых.

Еще одно ограбление произошло в Москве. Там дворника-мигранта приговорили к тюрьме за убийство и воровство, сообщило РИАМО.