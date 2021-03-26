Законопроект о минимальном доходе должников примут в этом году

Москва, 26 марта. Государственная дума примет в весеннюю сессию закон о защите от списания за долги минимального дохода граждан. Об этом журналистам сказал первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, передает корреспондент ФАН.

Ранее президент России рекомендовал нижней палате российского парламента вместе с кабмином разработать и принять соответствующий законопроект.

«Поручения президента чрезвычайно важны, — отметил Исаев. — Они показывают, что в центре внимания главы государства остаются социальные права граждан, оказание помощи тем, кто попал в результате пандемии и кризисных условий в сложную социальную ситуацию. На это и направлен в первую очередь законопроект, внесенный «Единой Россией».

Он рассказал, что на рассмотрение палаты внесена четвертая версия этой законодательной инициативы. По мнению Андрея Исаева, поддержка руководителя государства в этом вопросе поможет ускорить принятие новеллы в ходе весенней сессии.

Поручение было опубликовано на сайте Кремля. Срок выполнения — 24 июня. Ответственными назначены председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава правительства Михаил Мишустин.

Поправки предполагают, что в список имущества должника, которое нельзя взыскивать за долги, включат ежемесячный доход гражданина. Этот доход не должен быть меньше прожиточного минимума для трудоспособного населения в целом по России. На 2021 год показатель установлен на уровне 12,7 тыс. рублей.