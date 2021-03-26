Польша передала ВСУ боевые машины пехоты по сделке 2016 года

Киев, 26 марта. Боевые машины пехоты (БМП), якобы поставленные в конце 2018 года, поступили на вооружение ВСУ. Доставку произвел Житомирский бронетанковый завод, проводивший ремонт техники.

Контракт на поставку был заключен еще в 2016 году с польской компанией, которая собиралась поставить в ВСУ бронетехнику, снятую с хранения в чешской армии.

Стоимость сделки составила 15,3 млн долларов и предусматривала поставку БМП к концу 2018 года. Но из-за финансовых проволочек Киев перевел на счета польской компании только 9 млн долларов (за 50 БМП). Поляки решили поставить только 20 единиц бронетехники.

Тем не менее «Спецтехноэкспорт», который был задействован в контракте с украинской стороны, в марте 2019 года заявил о поставке всех 50 БМП.

Через судебные тяжбы Киеву удалось «выбить» из польской компании остальные БМП, доставка была осуществлена в октябре 2020 года на Житомирский бронетанковый завод. Администрация предприятия гарантировала в течение месяца поставить БМП на вооружение ВСУ, но процедура была растянута до марта 2021 года.

Получается, что по документам БМП-1 были приняты в ВСУ еще в конце 2018 года, а в реальности БМП переданы в войска спустя почти два с половиной года.

Ранее сообщалось о том, что бойцы ВСУ маскируют от ОБСЕ размещенную в жилых кварталах Донбасса военную технику.