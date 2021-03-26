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ЦАР

Силовики получили серьезную задачу в преддверии инаугурации президента ЦАР

Силовики получили серьезную задачу в преддверии инаугурации президента ЦАР
Банги, 26 марта. Советник президента ЦАР по национальной безопасности Валерий Захаров сообщил, что предстоящая неделя для властей республики станет своеобразной проверкой. В стране пройдут важные общественно-политические мероприятия. Армии и правоохранительным органам придется усиленно работать для обеспечения спокойствия и защиты граждан.

«На предстоящей неделе запланированы важные события в жизни республики — инаугурация президента и домашний матч национальной сборной по футболу. Перед правительством и силовиками ЦАР стоит большая задача по обеспечению безопасности», — написал политик на личной странице в Twitter.

Ранее премьер-министр ЦАР Фирмен Нгребада провел заседание правительства по вопросам безопасности. Кабмин дал поручения силовым ведомствам обеспечить мирное проведение церемонии инаугурации президента и продолжить зачистку территории страны от боевиков.

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